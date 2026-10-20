Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
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20.10.2026 06:45:05
HUBER+SUHNER steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2026
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HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 20.10.2026
Auftragseingang auf starkem Vorjahresniveau – Nettoumsatz um 11.3% erhöht – Industrie weiter mit zweistelligen Zuwächsen – Kommunikation holt beim Nettoumsatz auf –Transport setzt Erholung fort
Auftragseingang und Umsatz nach neun Monaten
Die Definition der Alternativen Performance-Kennzahlen ist abrufbar unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/publikationen
HUBER+SUHNER AG
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2418180
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2418180 20.10.2026 CET/CEST
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|HUBER+SUHNER steigert Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 (EQS Group)
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06:45
|HUBER+SUHNER increases sales in the first nine months of 2026 (EQS Group)
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Analysen zu Huber + Suhner AG
Aktien in diesem Artikel
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|4,80%
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