Huber + Suhner Aktie

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WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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22.07.2026 06:45:05

HUBER+SUHNER strengthens test and measurement business through acquisition of Ingun

HUBER+SUHNER AG / Key word(s): Acquisition
HUBER+SUHNER strengthens test and measurement business through acquisition of Ingun

22-Jul-2026 / 06:45 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR - 22.07.2026

As leading provider of high-precision test and electrical contacting solutions, Ingun will add complementary technology and customer access to HUBER+SUHNER’s comprehensive portfolio.


HUBER+SUHNER has signed an agreement to acquire Ingun Prüfmittelbau GmbH and Ingun International GmbH including their subsidiaries. The transaction, which is subject to applicable closing conditions, is expected to be completed by the end of the third quarter of 2026.

Ingun will extend HUBER+SUHNER’s current portfolio with complementary technology, broaden access to existing and adjacent markets, and strengthen its position as a provider of end-to-end testing solutions for high frequency, digital and energy applications, supported by well-aligned development and manufacturing capabilities. Ingun’s offering features spring-loaded test probes, test fixture kits and accessories for customisation, enabling reliable testing across applications such as printed circuit boards, electrical devices, connectors and batteries.

Urs Ryffel, CEO of HUBER+SUHNER, says: “In the demanding test and measurement market, we have been successfully active with high-quality solutions for many years. The acquisition of Ingun is an important milestone in the implementation of our strategy to grow profitably in attractive, highly differentiated markets.”

Longstanding partnership and strategic fit
Reto Bolt, COO Industry segment at HUBER+SUHNER, adds: “With Ingun, we are expanding our product offering and technological capabilities in a market with high requirements for precision and reliability. Building on our longstanding partnership, we look forward to welcoming the Ingun team to our Group.”

Family-run Ingun, which is headquartered in Constance (Germany), was founded in 1971. The company has more than 400 employees, production sites in Europe and Asia as well as a global sales and service network with a presence in over 60 countries. In 2025, the company generated sales in the high double-digit million range.

Armin Karl, owner of Ingun, says: “We made a very deliberate decision to sell our family business to HUBER+SUHNER, as we recognise our values in the company and are confident that the path we have taken will be continued sustainably.” Jochen Müller, CEO at Ingun, adds: “In HUBER+SUHNER, we have found the ideal partner for the next stage in the development of our company and our business.”

Following the closing of the transaction, Ingun will be operated as a business unit within the Industry segment of HUBER+SUHNER.
 

 

This media release is also available in German. The German version is binding.

Calendar dates

18 August 2026 Half-year report 2026, media and analyst webcast
18 September 2026 Capital Market Day (Pfäffikon ZH)
20 October 2026 Order intake and net sales (9 months) 2026
21 January 2027 Order intake and net sales (12 months) 2026
16 March 2027 Annual Report 2026, media and analyst conference and webcast
07 April 2027 Annual General Meeting (Rapperswil SG)

 

HUBER+SUHNER AG
Christiane Jelinek
Chief Communications Officer
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Switzerland

+41 44 952 25 60
pressoffice@hubersuhner.com
hubersuhner.com


End of Inside Information
Language: English
Company: HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Switzerland
Internet: www.hubersuhner.com
ISIN: CH0030380734
Valor: 3038073
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2369528

 
End of Announcement EQS News Service

2369528  22-Jul-2026 CET/CEST

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