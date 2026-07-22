Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
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22.07.2026 06:45:05
HUBER+SUHNER strengthens test and measurement business through acquisition of Ingun
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HUBER+SUHNER AG / Key word(s): Acquisition
Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR - 22.07.2026
As leading provider of high-precision test and electrical contacting solutions, Ingun will add complementary technology and customer access to HUBER+SUHNER’s comprehensive portfolio.
This media release is also available in German. The German version is binding.
Calendar dates
HUBER+SUHNER AG
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Switzerland
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valor:
|3038073
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2369528
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2369528 22-Jul-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Huber + Suhner AG
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06:45
|HUBER+SUHNER stärkt Prüf- und Messtechnikgeschäft mit Akquisition von Ingun (EQS Group)
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06:45
|HUBER+SUHNER strengthens test and measurement business through acquisition of Ingun (EQS Group)
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07.07.26
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