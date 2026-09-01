Huber + Suhner Aktie

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WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

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01.09.2026 06:45:03

HUBER+SUHNER successfully completes acquisition of Ingun

HUBER+SUHNER AG / Key word(s): Acquisition
HUBER+SUHNER successfully completes acquisition of Ingun

01.09.2026 / 06:45 CET/CEST

01.09.2026

Ingun adds complementary technology, expands customer access and strengthens HUBER+SUHNER’s positioning as a provider of end-to-end testing solutions.

HUBER+SUHNER announces today that it has successfully closed on the acquisition of Ingun Prüfmittelbau GmbH and Ingun International GmbH, including their subsidiaries. This marks an important milestone in the implementation of the company’s strategy to grow profitably in attractive, highly differentiated markets. 

Ingun, a leading provider of high-precision test and electrical contacting solutions headquartered in Constance (Germany), adds complementary technology to the current test and measurement portfolio and broadens access to existing and adjacent markets. Supported by well-aligned development and manufacturing capabilities, this strengthens HUBER+SUHNER’s positioning as a provider of end-to-end testing solutions across high frequency, digital and energy applications. Ingun’s offering includes spring-loaded test probes, test fixture kits and accessories for customisation, enabling reliable testing across applications such as printed circuit boards, electrical devices, connectors and batteries.

As communicated in the initial announcement on 22 July 2026, Ingun will operate as a business unit within the Industry segment of HUBER+SUHNER.

 

Calendar dates

18 September 2026 Capital Market Day (Pfäffikon ZH)
20 October 2026 Order intake and net sales (9 months) 2026
21 January 2027 Order intake and net sales (12 months) 2026
16 March 2027 Annual Report 2026, media and analyst conference and webcast
07 April 2027 Annual General Meeting (Rapperswil SG)

 

HUBER+SUHNER AG
Christiane Jelinek
Chief Communications Officer
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Switzerland

+41 44 952 25 60
pressoffice@hubersuhner.com
hubersuhner.com


End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: HUBER+SUHNER AG
Tumbelenstrasse 20
8330 Pfäffikon ZH
Switzerland
Internet: www.hubersuhner.com
ISIN: CH0030380734
Valor: 3038073
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2391252

 
End of News EQS News Service

2391252  01.09.2026 CET/CEST

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