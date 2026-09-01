Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
|
01.09.2026 06:45:03
HUBER+SUHNER successfully completes acquisition of Ingun
|
HUBER+SUHNER AG
/ Key word(s): Acquisition
01.09.2026
Ingun adds complementary technology, expands customer access and strengthens HUBER+SUHNER’s positioning as a provider of end-to-end testing solutions.
HUBER+SUHNER announces today that it has successfully closed on the acquisition of Ingun Prüfmittelbau GmbH and Ingun International GmbH, including their subsidiaries. This marks an important milestone in the implementation of the company’s strategy to grow profitably in attractive, highly differentiated markets.
Calendar dates
HUBER+SUHNER AG
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Switzerland
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valor:
|3038073
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2391252
|End of News
|EQS News Service
|
2391252 01.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Huber + Suhner AG
|
10:03
|SPI-Papier Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Huber + Suhner von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06:45
|HUBER+SUHNER schliesst Akquisition von Ingun erfolgreich ab (EQS Group)
|
06:45
|HUBER+SUHNER successfully completes acquisition of Ingun (EQS Group)
|
25.08.26
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.08.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
18.08.26
|SIX-Handel SPI liegt im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|SPI-Wert Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Huber + Suhner von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
18.08.26
|HUBER+SUHNER sees continued positive order momentum and invests in future growth (EQS Group)
Analysen zu Huber + Suhner AG
Aktien in diesem Artikel
|Huber + Suhner AG
|172,80
|-2,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt zurück -- DAX gibt deutlich ab -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag nahe der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.