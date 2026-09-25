Huber + Suhner Aktie
WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734
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25.09.2026 06:45:05
HUBER+SUHNER to expand rail communications offering by acquiring Motion Applied’s Connected Intelligence business
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HUBER+SUHNER AG / Key word(s): Acquisition
Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR - 25.09.2026
With the acquisition, the company will broaden its capabilities to include software, marking a significant step towards offering integrated transportation connectivity systems.
:HUBER+SUHNER has signed an agreement to acquire the Connected Intelligence business from Motion Applied Limited, a UK-based provider of connectivity solutions for mobile environments. The closing of the transaction is subject to applicable conditions and regulatory approvals.
This media release is also available in German. The German version is binding.
Calendar dates
HUBER+SUHNER AG
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Switzerland
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valor:
|3038073
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2405080
|End of Announcement
|EQS News Service
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2405080 25-Sep-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Huber + Suhner AG
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09:28
|Handel in Zürich: SPI notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
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06:45
|HUBER+SUHNER to expand rail communications offering by acquiring Motion Applied’s Connected Intelligence business (EQS Group)
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06:45
|HUBER+SUHNER plant Akquisition des Connected Intelligence-Geschäfts von Motion Applied zur Erweiterung des Angebots für Bahnkommunikation (EQS Group)
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22.09.26
|SPI-Titel Huber + Suhner-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Huber + Suhner-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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21.09.26
|SPI-Handel aktuell: SPI legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in Zürich: SPI legt nachmittags zu (finanzen.at)
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21.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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18.09.26
|Börse Zürich in Grün: Das macht der SPI am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Huber + Suhner AG
Aktien in diesem Artikel
|Huber + Suhner AG
|198,40
|3,55%
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