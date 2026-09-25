HUBER+SUHNER AG / Key word(s): Acquisition

HUBER+SUHNER to expand rail communications offering by acquiring Motion Applied’s Connected Intelligence business



25-Sep-2026 / 06:45 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

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Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR - 25.09.2026 With the acquisition, the company will broaden its capabilities to include software, marking a significant step towards offering integrated transportation connectivity systems. :HUBER+SUHNER has signed an agreement to acquire the Connected Intelligence business from Motion Applied Limited, a UK-based provider of connectivity solutions for mobile environments. The closing of the transaction is subject to applicable conditions and regulatory approvals.



The acquisition is consistent with HUBER+SUHNER’s strategy to invest in growth in attractive, technology-driven markets. The addition of Connected Intelligence – which is known for its motorsport-inspired Fleet Connect platform – will strengthen the company’s Rail Communications growth initiative by adding software to the existing offering of hardware such as rail antennas, ethernet and coaxial cable assemblies, as well as switches for on-board and train-to-ground communication. This will enable HUBER+SUHNER to provide customers with end-to-end solutions for next-generation rail communications from a single source.



In recent years, HUBER+SUHNER and Connected Intelligence have already successfully collaborated on customer projects for rail operators such as Deutsche Bahn in Germany, Brightline and Amtrak in the US, as well as Avanti West Coast, Network Rail and c2c in the UK. Connected Intelligence, based in Woking, UK, has around 45 employees. Following the closing of the transaction, the business will be carved out of Motion Applied and integrated into the Transportation segment of HUBER+SUHNER.



Drew Nixon, COO Transportation segment at HUBER+SUHNER, says: “In rail communications, reliable connectivity requires seamless interaction between hardware and software to support both the operational efficiency of trains and the passenger experience onboard. Customers are increasingly looking for complete solutions, and we are happy to support them across the full spectrum going forward. The Connected Intelligence team and their capabilities will make a great addition to HUBER+SUHNER. We look forward to welcoming our new colleagues to the Group.”



Samir Maha, CEO of Motion Applied, says: “Connected Intelligence has successfully developed motorsport technology into a world-leading connectivity solution and this transaction provides the platform for its next phase of growth. HUBER+SUHNER are a long-standing partner with highly complementary skills, and I am confident that the business will continue to thrive as part of their organisation. Motion Applied remains focused on developing our core motorsport and electrification technology for existing customers and bringing this know-how to new markets and opportunities.”

This media release is also available in German. The German version is binding. Calendar dates 20 October 2026 Order intake and net sales 2026 (9 months) 21 January 2027 Order intake and sales 2026 (12 months) 16 March 2027 Annual Report 2026, media and analyst conference and webcast 07 April 2027 Annual General Meeting (Rapperswil SG) HUBER+SUHNER AG

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