15.11.2026 10:21:38

Hubertus Heil will für SPD-Vorsitz kandidieren

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil will SPD-Parteivorsitzender werden. Er habe sich entschieden, beim Parteitag Mitte Januar in Bremen zu kandidieren, schreibt der 54-Jährige in einem dreiseitigen Brief an die Landesverbände und den Parteivorstand, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatten die ARD und die "Bild" darüber berichtet./tam/DP/zb

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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