26.03.2026 14:03:38

Hubertz wirbt für staatlichen Wohnungsbau

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesbauministerin Verena Hubertz wirbt für die Idee einer bundeseigenen Wohnungsbaugesellschaft. Damit könnte der Bund künftig selbst in großem Stil bezahlbare Wohnungen dort bauen, wo sie am dringendsten benötigt würden, erklärte die SPD-Politikerin beim Wohnungsbau-Tag in Berlin.

"Keine Idee ein Tabu"

Sie stellte sich damit hinter eine Idee von SPD-Chef Lars Klingbeil, die dieser in einer Reformrede am Mittwoch vorgeschlagen hatte. Allerdings müsste für die Umsetzung das Grundgesetz geändert werden. "Das ist nicht einfach", räumte Hubertz laut ihrem vorab verbreiteten Redetext ein. Die schwarz-rote Koalition bräuchte für eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag nach jetzigem Stand Stimmen von Grünen und Linken, wenn sie nicht auf die AfD angewiesen sein will.

"Aber in einer Zeit, in der Wohnen zunehmend zur existenziellen Frage wird, darf keine Idee ein Tabu sein", betonte Hubertz. "In dieser Zeit ist ein solcher Vorschlag nicht tollkühn, sondern sogar zwingend."

Branchenverband kritisiert Vorstoß

Klingbeil hatte die Idee mit der Knappheit und den hohen Preisen von Wohnraum in großen Städten begründet. Die Wohnungs- und Baubranche sieht ihn allerdings skeptisch. Die Gründung einer solchen staatlichen Gesellschaft würde viel zu lange dauern, sagte Wolfgang Schubert-Raab vom Zentralverband Deutsche Baugewerbe.

Martin Dornieden vom Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen bezeichnete den Ansatz als komplett falsch. Staatliche Unternehmen hätten erfahrungsgemäß höhere Kosten. "Die Idee ist zwar ganz nett, aber sie ist falsch", sagte Dornieden./vsr/DP/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen