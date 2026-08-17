Hubilu Venture präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hubilu Venture hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,5 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at