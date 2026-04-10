Hubilu Venture: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Hubilu Venture hat am 08.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,77 Prozent auf 0,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Hubilu Venture hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,35 Prozent zurück. Hier wurden 2,20 Millionen USD gegenüber 2,23 Millionen USD im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at