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28.05.2026 06:31:29
Hubilu Venture stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hubilu Venture hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Hubilu Venture ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hubilu Venture in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,6 Millionen USD im Vergleich zu 0,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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