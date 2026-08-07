HubSpot: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HubSpot hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 761,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 911,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at