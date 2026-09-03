HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
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03.09.2026 18:00:01
HubSpot CEO Rangan Yamini Sells 2,622 Shares for Tax Obligations
Rangan Yamini, Chief Executive Officer & Pres of HubSpot, Inc. (NYSE:HUBS), reported a disposition of 2,622 shares on Sept. 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing. The sale was non-discretionary and was executed to cover tax obligations related to the settlement of restricted stock units.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($251.11); post-transaction value based on Sept. 1, 2026, market close ($251.11).HubSpot operates as a leading provider of cloud-based CRM and customer engagement software, serving a global customer base with an integrated platform that consolidates marketing, sales, and service functions. The company has established a scalable SaaS business model with $3.4 billion in TTM revenue and demonstrated profitability with $146.9 million in TTM net income, positioning itself as a significant player in the enterprise software application sector. HubSpot's competitive advantage derives from its comprehensive platform integration, extensive ecosystem of third-party applications, and focus on delivering accessible solutions across the customer lifecycle.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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