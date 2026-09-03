HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
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03.09.2026 19:00:01
HubSpot CFO Sells Over 1,000 Shares to Kick Off September
Kathryn Bueker, Chief Financial Officer of HubSpot, Inc. (NYSE:HUBS), disposed of 1,077 shares on September 1, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($251.11); post-transaction value based on September 1, 2026 market close ($251.11).HubSpot operates as a leading provider of cloud-based CRM and customer engagement software, serving a global customer base with an integrated platform that consolidates marketing, sales, and service functions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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