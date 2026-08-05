LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
|
05.08.2026 15:00:02
HubSpot Chief Legal Officer Sells 728 Shares for Tax Withholding
Chief Legal Officer Erika Ashley Fisher reported the disposition of 728 shares of HubSpot, Inc. (NYSE:HUBS) on August 3, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($239.92); post-transaction value based on August 03, 2026 market close ($239.92).HubSpot, Inc. is a leading provider of cloud-hosted CRM and customer engagement software, serving over 9,000 employees and generating $3.3 billion in TTM revenue with a market capitalization of $12.5 billion. The company's competitive advantage derives from its integrated platform architecture that consolidates multiple business functions—marketing, sales, service, and content management—into a unified ecosystem, reducing implementation complexity and total cost of ownership for customers. HubSpot's global presence across major geographic markets and its focus on delivering AI-enhanced capabilities position it as a significant player in the enterprise software segment.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEGAL CORPORATION Registered Shs
Analysen zu LEGAL CORPORATION Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|HubSpot Inc
|181,50
|4,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.