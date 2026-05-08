HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
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08.05.2026 18:11:38
HubSpot Crashes To 52-Week Low: Is the Pivot To AI Agents Killing Momentum?
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