HubSpot Inc. Reveals Rise In Q3 Income

(RTTNews) - HubSpot Inc. (HUBS) reported a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $82.971 million, or $1.67 per share. This compares with $16.536 million, or $0.31 per share, last year.

Excluding items, HubSpot Inc. reported adjusted earnings of $188.919 million or $3.81 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 17.1% to $947.565 million from $809.518 million last year.

HubSpot Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $82.971 Mln. vs. $16.536 Mln. last year. -EPS: $1.67 vs. $0.31 last year. -Revenue: $947.565 Mln vs. $809.518 Mln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.85 To $ 3.87 Next quarter revenue guidance: $ 945.0 M To $ 947.0 M Full year EPS guidance: $ 13.59 To $ 13.61 Full year revenue guidance: $ 3.685 B To $ 3.687 B