HubSpot Aktie

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WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009

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08.08.2026 15:41:00

HubSpot Just Cut Its Own Customer-Growth Forecast to 5,000 a Quarter. What Is the Stock Worth in 3 Years?

HubSpot (NYSE: HUBS) added 7,000 net new customers in the second quarter. It had told investors to expect 9,000 to 10,000.More consequentially, management then lowered the assumption it will run on for the rest of 2026, to 5,000 to 6,000 net additions a quarter.That is the company marking down its own customer engine by about 40%, and the market treated it accordingly. Shares fell 19% on Thursday, the session after the report. At about $210, they sit roughly 60% below the 52-week high of $525.51.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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