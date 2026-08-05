HubSpot Aktie
WKN DE: A12CWQ / ISIN: US4435731009
|
05.08.2026 22:54:16
HubSpot Q2 Swings To Profit
(RTTNews) - HubSpot, Inc. (HUBS) on Wednesday reported a profit in the second quarter and first half of 2026, driven by higher revenue compared with the prior year.
For the second quarter, revenue increased to $911.7 million from $760.9 million a year earlier. Net income was $43.3 million, compared with a net loss of $3.3 million in the prior-year quarter. Earnings per share were $0.86, compared with a loss per share of $0.06 a year earlier.
For the first half of 2026, revenue rose to $1.79 billion from $1.48 billion in the same period last year. Net income was $75.9 million, compared with a net loss of $25.1 million a year earlier. Earnings per share were $1.47, compared with a loss per share of $0.48 in the prior-year period.
HUBS is currently trading after hours at $205.17, down $45.04 or 18 percent on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HubSpot Inc
|
04.08.26
|Ausblick: HubSpot präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: HubSpot präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: HubSpot legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu HubSpot Inc
Aktien in diesem Artikel
|HubSpot Inc
|181,50
|4,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.