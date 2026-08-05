HubSpot Q2 Swings To Profit

(RTTNews) - HubSpot, Inc. (HUBS) on Wednesday reported a profit in the second quarter and first half of 2026, driven by higher revenue compared with the prior year.

For the second quarter, revenue increased to $911.7 million from $760.9 million a year earlier. Net income was $43.3 million, compared with a net loss of $3.3 million in the prior-year quarter. Earnings per share were $0.86, compared with a loss per share of $0.06 a year earlier.

For the first half of 2026, revenue rose to $1.79 billion from $1.48 billion in the same period last year. Net income was $75.9 million, compared with a net loss of $25.1 million a year earlier. Earnings per share were $1.47, compared with a loss per share of $0.48 in the prior-year period.

HUBS is currently trading after hours at $205.17, down $45.04 or 18 percent on the New York Stock Exchange.