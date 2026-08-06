HubSpot Stock Drops 21% Despite Swinging To Q2 Profit

(RTTNews) - HubSpot, Inc. (HUBS) shares fell $52.57, or 21.01 percent, to $197.65 on Thursday, after the customer relationship management software company reported second-quarter and first-half results.

The stock opened at $193.19 and traded between $185.05 and $205.59 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $169.63 to $525.51. Trading volume reached 3.78 million shares, compared with an average daily volume of 1.96 million shares.

For the second quarter, the company posted net income of $43.3 million, or $0.86 per share, compared with a net loss of $3.3 million, or $0.06 per share, a year earlier. Revenue increased 19.8 percent to $911.7 million from $760.9 million.