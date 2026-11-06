HubSpot vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HubSpot präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 947,9 Millionen USD gegenüber 809,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at