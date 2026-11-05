HubStyle gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HubStyle veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,01 PLN ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 PLN, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Das vergangene Quartal hat HubStyle mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,6 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 20,70 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at