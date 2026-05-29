HubStyle: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HubStyle hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 346,30 Prozent auf 2,4 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at