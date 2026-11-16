HubTech Spolka Akcyjna Bearer vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HubTech Spolka Akcyjna Bearer hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

HubTech Spolka Akcyjna Bearer hat ein EPS von 0,01 PLN vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,010 PLN auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 83,5 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 65,0 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at