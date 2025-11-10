Huchems Fine Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Huchems Fine Chemical hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Huchems Fine Chemical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 696,72 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 469,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,03 Prozent auf 291,74 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 294,77 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

