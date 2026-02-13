Huchems Fine Chemical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Huchems Fine Chemical stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 32,51 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 205,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Huchems Fine Chemical 276,48 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 311,93 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1465,49 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Huchems Fine Chemical ein EPS von 2024,00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Huchems Fine Chemical im vergangenen Geschäftsjahr 1 127,69 Milliarden KRW verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Huchems Fine Chemical 1 188,24 Milliarden KRW umsetzen können.

