Huchems Fine Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Huchems Fine Chemical hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 339,88 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 375,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 294,89 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 269,27 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at