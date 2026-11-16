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16.11.2026 06:31:29
Huchems Fine Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Huchems Fine Chemical hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3256,77 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 742,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 411,20 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 291,74 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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