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10.08.2026 06:31:29
Huchems Fine Chemical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Huchems Fine Chemical hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es stand ein EPS von 573,23 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Huchems Fine Chemical noch ein Gewinn pro Aktie von 478,00 KRW in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,87 Prozent auf 397,20 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 290,20 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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