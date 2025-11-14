HudBay Minerals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

HudBay Minerals hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,77 CAD, nach 0,180 CAD im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 465,5 Millionen CAD – eine Minderung von 28,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 654,4 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at