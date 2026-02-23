HudBay Minerals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HudBay Minerals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,45 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 827,0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,01 Milliarden CAD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 2,01 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,270 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,72 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,02 Milliarden CAD ausgewiesen.

