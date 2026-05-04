HudBay Minerals vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

HudBay Minerals hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,66 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,360 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat HudBay Minerals mit einem Umsatz von insgesamt 1,04 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 805,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 28,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at