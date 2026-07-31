HudBay Minerals zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

HudBay Minerals hat am 29.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,420 CAD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 924,8 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HudBay Minerals einen Umsatz von 745,7 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at