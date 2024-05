Huddly AS Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Huddly AS Registered hat am 08.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,100 NOK erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 33,1 Millionen NOK in den Büchern – ein Minus von 35,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Huddly AS Registered 51,2 Millionen NOK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at