Huddly AS Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Huddly AS Registered präsentierte am 15.02.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Huddly AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,100 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 NOK je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 101,0 Millionen NOK – das entspricht einem Abschlag von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 112,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,230 NOK. Im Vorjahr waren 0,255 NOK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,27 Prozent auf 346,50 Millionen NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 365,77 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,203 NOK belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 347,66 Millionen NOK gerechnet.

Redaktion finanzen.at