Hudson Executive Investment A legte Quartalsergebnis vor

Hudson Executive Investment A hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 61,7 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 52,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at