Hudson Executive Investment A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hudson Executive Investment A ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hudson Executive Investment A die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hudson Executive Investment A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,4 Millionen USD im Vergleich zu 33,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at