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19.03.2026 06:31:28

Hudson Global legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hudson Global ließ sich am 17.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hudson Global die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56,8 Millionen USD – ein Plus von 69,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hudson Global 33,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,080 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hudson Global -1,590 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 172,16 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 140,06 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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