Hudson Global öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hudson Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Hudson Global hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,540 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 53,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 48,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at