Hudson Global zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hudson Global veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,17 USD gegenüber -0,590 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 57,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 31,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 50,1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at