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17.08.2026 06:31:29
Hudson Global zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hudson Global hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,50 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hudson Global ein EPS von -0,230 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 54,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hudson Global 35,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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