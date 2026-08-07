Hudson Pacific Properties öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hudson Pacific Properties hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,62 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 188,3 Millionen USD – eine Minderung von 1,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 190,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at