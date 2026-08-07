Hudson Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hudson Technologies hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,230 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 72,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at