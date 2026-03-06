Hudson Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hudson Technologies hat sich am 04.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Hudson Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,060 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hudson Technologies einen Umsatz von 34,6 Millionen USD eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,370 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 246,61 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 237,12 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at