Hudson Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hudson Technologies hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,270 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 59,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 19,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 74,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at