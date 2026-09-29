A&D Aktie
WKN: 345628 / ISIN: JP3160130005
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30.09.2026 01:06:06
Huel ad banned for suggesting its products could replace all conventional food
The advertising watchdog said that viewers could assume from the ad that replacing all normal food with Huel was "nutritionally appropriate".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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