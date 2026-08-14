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14.08.2026 09:36:38
Hürtgenwald: Feuerwehr setzt auf größere Hubschrauber
HÜRTGENWALD (dpa-AFX) - Bei der Bekämpfung des Waldbrandes um Hürtgenwald setzt die Feuerwehr auf Hilfe aus der Luft. "Wir holen jetzt größere Hubschrauberkategorien", sagte Peter Berndgen, Sprecher der Feuerwehr im Kreis Düren, der Deutschen Presse-Agentur. Das seien Hubschrauber der Bundespolizei mit mehr Traglast. "Je mehr Wasser wir jetzt da reinbekommen, umso besser."
Gleichzeitig erfolge die sogenannte mechanische Brandbekämpfung. "Wir fällen Bäume, wir bearbeiten den Boden, wir wässern den Boden. Das ist immer der klassische Ansatz dazu, Schneisen zu schlagen." In Hürtgenwald werde diese Arbeit allerdings dadurch erschwert, dass der Boden stark von Weltkriegsmunition belastet sei.
In der Nacht war auf der Fläche bereits Munition hochgegangen, Explosionen waren zu hören, wie der Berndgen weiter schilderte./rgr/DP/stk
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