Huge News for Alphabet Stock Investors

Fool.com contributor Parkev Tatevosian determines whether Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) stock is still a buy despite legal action against it. *Stock prices used were the afternoon prices of Aug. 13, 2024. The video was published on Aug. 15, 2024.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool