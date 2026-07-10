Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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10.07.2026 03:16:55
Huge News for Amazon Stock Investors!
Amazon (NASDAQ: AMZN) plans to borrow an additional $25 billion to support its data center expansion.*Stock prices used were the afternoon prices of July 7, 2026. The video was published on July 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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