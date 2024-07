Huge News for Brookfield Renewable: Why It's Time to Buy This High-Yield Money Maker

In this video, Motley Fool contributor Jason Hall explains why Brookfield Renewable (NYSE: BIP)(NYSE: BIPC) is set to deliver big returns for investors going forward.*Stock prices used were from the morning of July 11, 2024. The video was published on July 12, 2024.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool