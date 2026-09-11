Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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12.09.2026 01:44:08

Huge News for Meta Stock Investors

Meta (NASDAQ: META) is finally launching meaningful products outside its core social media business.

*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 9, 2026. The video was published on Sept. 11, 2026.

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