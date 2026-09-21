Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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21.09.2026 12:30:00
Huge News for Nike Stock Investors!
Nike's (NYSE: NKE) turnaround is taking longer than the management team initially forecasted.
*Stock prices used were the afternoon prices of Sept. 17, 2026. The video was published on Sept. 19, 2026.
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Nachrichten zu Nike Inc.
|
19.09.26
|On takes aim at ailing Nike with Mbappé transfer coup (Financial Times)
|
18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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18.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
18.09.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
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18.09.26
|On-Aktie wenig bewegt, Nike-Aktie schwächer: Mbappé beendet Partnerschaft mit Nike (dpa-AFX)
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18.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
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18.09.26
|Verluste in New York: Dow Jones zum Start leichter (finanzen.at)
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18.09.26
|Swiss sports brand On signs Kylian Mbappé in blow to Nike (Financial Times)
Analysen zu Nike Inc.
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|31,01
|0,18%
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